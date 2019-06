VASTO. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Vasto nord e Vasto sud in entrambe le direzioni, il traffico è bloccato, a seguito di un incidente avvenuto al km 451.8 nel quale è rimasta coinvolta una moto.

Il blocco si è reso necessario per agevolare le operazioni di soccorso e l'atterraggio dell'eliambulanza.

Al momento si registrano 3 km di coda in direzione sud e 1 km verso nord.

Sul luogo dell'evento sono presenti: il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO