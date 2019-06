SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Nel pomeriggio di sabato 8 giugno era stato segnalato un cane abbandonato vicino San Giacomo degli Schiavoni. Ecco il messaggio: «Uscendo in bici ho trovato questo cane attaccato ad una catena cortissima con accanto una busta di croccantini senza un goccio d'acqua. Si trova al Sinarca, all'incrocio che porta a San Giacomo. E' molto spaventato».

Il messaggio, poi, è stato pubblicato anche sulle varie pagine Facebook che si occupano di animali e, ieri mattina, proprio grazie ai volontari presenti sul territorio, è stato messo in salvo. Il cane, una cucciola di pitbull pura senza microchip con leishmaniosi, è stata portata in salvo dai volontari di Guglionesi che, sono subito accorsi a dissetarla, oltre a loro è intervenuta la signora Luigina che ha preso tutti i provvedimenti necessari. Il cane verrà curato e rimesso in forma e nel frattempo è stato già microchippato.