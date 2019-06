Anche i Vigili del fuoco di Termoli in lutto per la morte del collega Antonio

TERMOLI. Anche dal distaccamento di Termoli di contrada Pantano Basso, come è accaduto in tutte le caserme italiane, si associano al lutto che ha colpito tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e naturalmente la famiglia, per la scomparsa del collega Antonio, vigile coordinatore in servizio presso il distaccamento di Grottaglie del Comando Provinciale di Taranto.

«Antonio era impegnato in un intervento per lo spegnimento di un incendio ed è stato coinvolto da un'improvvisa esplosione che non gli ha lasciato scampo nonostante i tempestivi soccorsi dei colleghi e del personale sanitario del 118. Antonio, come tutti i Vigili del Fuoco, metteva tutti i giorni il cuore e la professionalità per garantire sicurezza e soccorso a chiunque ne avesse avuto bisogno. Ci stringiamo al dolore della famiglia che è il dolore di tutti noi Vigili del Fuoco d'Italia. Grazie Antonio per quanto fatto indossando la divisa tanto cara a tutti noi ed ha tutti i cittadini.