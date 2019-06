TERMOLI. Fiamme sul costone che degrada sulla spiaggia nel tratto precedente al distributore di carburante della Esso, sviluppatesi attorno alle 21 probabilmente da un mozzicone di sigaretta.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso, allertati dagli esercenti, che entro le 22 hanno estinto le fiamme. Tempestività provvidenziale affinché il rogo non si espandesse e propagasse in una zona piena di sterpi, e per di più a pochi metri da una stazione di servizio.