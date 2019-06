Rifiuti errati e abbandoni abusivi in piazza Bega, controlli e sanzioni

TERMOLI. Nella mattinata odierna la Rieco Sud scarl, con il supporto del Nucleo Ecologico della Polizia Municipale, ha effettuato i controlli sui conferimenti dei rifiuti in alcuni punti critici del territorio comunale. In particolare in Piazza Bega sono stati riscontrati errati conferimenti dei rifiuti e abbandono illecito di sacchetti all’esterno dei contenitori consegnati in comodato d’uso gratuito a determinati condomini della zona. I sacchetti abbandonati sono stati aperti per verificarne il contenuto e procedere con eventuali sanzioni a carico dei responsabili dell’illecito compiuto.