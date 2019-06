Ondata di furti nei garage a Colle Macchiuzzo

TERMOLI. Ondata di furti nel quartiere di Colle Macchiuzzo nell’ultimo fine settimana. I malviventi hanno preso di mira dei garage e dei box, soprattutto in via delle Orchidee, una zona molto ampia e articolata della contrada. I furti non sono stati mirati alle auto, ma al contenuto che i ladri hanno trovato nei locali, classici svuota-cantine, con derrate alimentari e attrezzi. Puntuali le denunce alle forze delll’ordine.