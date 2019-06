Nessuna traccia di Liliana, la scomparsa della 63enne a "Chi l'ha visto?"

SERRACAPRIOLA. Nessuna notizia, né alcuna traccia della signora Liliana Santelia, la 63enne scomparsa dalle 21 di martedì 11 giugno da Serracapriola, al confine tra Molise e provincia di Foggia. Ieri abbiamo pubblicato l'appello dei congiunti, nella speranza che di transito sulla costa molisana qualcuno potesse averla vista e dare così notizie dirette. La donna è alta 165 centimetri, con capelli e occhi castani. Al momento della sparizione indossava una canottiera bianca, una felpa blu con cappuccio, pantaloni di tuta blu scuro, pantofole nere aperte e gambaletti color carne, porta anche la fede. Della vicenda si è occupata ieri sera anche la trasmissione Chi l'ha visto? di Rai Tre. Come riporta anche la scheda del programma, nella sezione scomparsi, la donna potrebbe vagare nelle campagne circostanti, quindi anche del territorio molisano, subito è scattato il protocollo di ricerca coordinato dalla prefettura di Foggia coi Carabinieri del posto. Non ha nulla con sé, né il telefono, né soldi, né documenti. Liliana parla in dialetto pugliese e talvolta si esprime in arbereshe.