Si lamenta di come scrivono il nome del figlio, insulti a medico e infermiera

TERMOLI. Sabato d’inferno e non solo per le alte temperature al pronto soccorso dell’ospedale di Termoli. Ancora una volta operatori aggrediti, per fortuna solo verbalmente, stavolta a opera di uno straniero, che accompagnando il figlio piccolo alla divisione d’emergenza del San Timoteo, ha avuto da ridire su come venisse scritto il nome del piccolo. Il sistema non riconosceva il nome digitato dall’infermiera del Triage, allorché lei stessa ha invitato il genitore a scriverlo, ma quest’ultimo è andato in escandescenze e ha cominciato a inveire contro l’operatrice, richiamando l’attenzione del medico di turno, che ha preso le difese della donna e rendendo ancora più accesa e animata la stessa discussione, da qui la necessità di chiamare le forze dell’ordine e si è presentata la volante del Commissariato. Su questo episodio è stato lanciato un nuovo appello da parte del sindacalista del Fimmg-118, Giancarlo Totaro, «A nulla serve dire: lo avevo appena detto.

Non perché sia Zarathustra ma semplicemente perché le condizioni sono tali da rendere ineluttabili gli eventi. L'acqua è bagnata o il fuoco brucia così è per la sicurezza all'ospedale di Termoli, e chi vive tutti i giorni quella situazione di scontro e violenza tutti i giorni sa che basta un attimo che ogni diverbio può trasformarsi in tragedia. Termoli ormai l'ospedale cenerentola di tutta la regione. "Tutti " hanno la guardia giurata ma all'ospedale di Termoli che sicuramente più a rischio viene negata. Alla sede della Regione Molise di via Genova, dove i politici e gli impiegati evidentemente rischiano la vita tutti i giorni e svolgono un lavoro rischioso e pericolosissimo, ci sono 2 guardie giurate in servizio, all'ospedale di Campobasso prevista la guardia giurata almeno la notte, mentre per l'ospedale di Termoli, ormai in emergenza estiva, ancora non si vede la luce per avere la guardia giurata almeno la notte. Stessa cosa per i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza delle sedi di guardia medica.

Si fa appello alla Asrem a provvedere urgentementealla tutela sicurezza degli operatori sanitari degli ospedali e delle "guardie mediche" dove ci sono gli operatori sanitari che effettivamente tutti i giorni e la notte svolgono un lavoro molto pericoloso a rischio aggressionesenza aspettare la prossima aggressione. Ormai anche le forze dell'ordine devono considerare se non ci sono carenze strutturali ed organizzative in merito alla tutela della sicurezza dei lavoratori della emergenza urgenza all'ospedale di Termoli e verificare la sicurezza anche delle sedi delle guardie mediche».