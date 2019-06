MONTENERO. Un'auto una Opel Corsa, poco dopo esser stata parcheggiata verso le 18.45, dalla sua proprietaria una donna di Termoli, ha preso fuoco.

Le cause sono da imputare a problemi tecnici probabilmente. La donna è riuscita ad allontanarsi in tempo, senza riportare alcuna lesione. Anche le auto vicine sembra non abbiano riportato danni.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Termoli e Vasto che sono subito intervenuti per mettere in sicurezza l'area piena di clienti del centro commerciale di Montenero.

Sono in corso al momento i rilievi del caso e in attesa del carroattrezzi per rimuovere il mezzo.