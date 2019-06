CAMPOBASSO. Nel corso di una breve cerimonia tenutasi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, alla presenza degli Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio presso la sede, il Comandante Provinciale di Campobasso, Colonnello Emanuele Gaeta, ha consegnato Encomi Semplici ed onorificenze concesse dal Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Generale di Brigata Carlo Cerrina e dal Ministero della Difesa, al personale che presta servizio ai Reparti del Comando Provinciale di Campobasso distintosi in complesse e articolate attività di indagini, nonché per le qualità professionali, militari e morali dimostrate durante gli anni di servizio a favore della collettività.

In particolare sono stati consegnati:

gli Encomi Semplici:

-Capitano Vincenzo Di Buduo, comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale CC di Campobasso;

-Luogotenente C.S. Giuseppe De Felice;

-Maresciallo Maggiore Giovanni De Micheli;

-Brigadiere Capo, Pierluigi D’Amico;

-Brigadiere Tommaso Cagnetta;

-App. Scelto Q.S. Pasqualino Tagliaferri, tutti addetti al Nucleo Investigativo.

Inoltre sono stati consegnati Encomi Semplici al sottonotato personale, tutti effettivi alla Compagnia CC di Larino (CB):

-Maggiore Raffaele Iacuzio, comandante della Compagnia CC di Larino;

-Sottotenente Romeo Ruggiero, comandante del NOR;

-Luogotenente C.S. Biagio Galletta;

-Maresciallo Maggiore Luigi Raino;

-Maresciallo Ordinario Marco Tuccella;

-Maresciallo Ordinario Simone Gemma;

-Brig. Matteo Colapietra;

-Brig. Luigi Iacovelli

-App. Scelto Q.S. Vincenzo D’Aulerio;

-App. Scelto Q.S. Giuseppe Martoni;

-App. Scelto Q.S. Nicola Zarlenga.

Al Luogotenente C.S. Peluso Antonio, comandante della Stazione Carabinieri di Riccia (CB), è stato invece concesso il riconoscimento di comandante di stazione distintosi particolarmente nel proprio incarico.

I diplomi per la croce di anzianità di servizio militare a coloro che hanno compiuto 25 anni di servizio nelle Forze Armate, sono stati concessi a:

Maresciallo Maggiore Lorenzo Santucci, addetto al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Campobasso;

Maresciallo Maggiore Michele Manocchio, addetto al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Campobasso;

Maresciallo Maggiore Maurizio Settanni, addetto all’Ufficio Comando del Comando Provinciale di Campobasso;

Appuntato Sc. Q.S. Savino Di Francesco, addetto all’Ufficio Comando del Comando Provinciale di Campobasso.