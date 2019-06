79enne molisano trovato morto in casa a Vasto

VASTO. Un anziano, M.V., del 1940 è stato trovato morto in casa in via Giulio Cesare. A lanciare l'allarme la nipote che non aveva più sue tracce da diverse ore.

Il 79enne, originario di Mafalda, è stato ritrovato riverso a terra dagli agenti della Polizia che sono entrati nell'abitazione con l'aiuto dei Vigili del fuoco di Vasto. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno costatato il decesso dell'uomo.

Anche in questo caso, come in quello di ieri (LEGGI), si tratta di morte naturale. Non è stata disposta nemmeno l'ispezione cadaverica, il corpo è stato restituito ai parenti per il funerale.