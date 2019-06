TERMOLI. Pedone investito in via Martiri della Resistenza, nel tratto che interseca via De Gasperi. L'uomo, che stava nei pressi delle strisce pedonali, dopo aver subito l'urto dell'auto con la parte anteriore, è finito a terra. E' stato dapprima soccorso da alcuni passanti, quindi allertato il 118, sono giunti i medici di Molise soccorso con i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasferito il malcapitato al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.