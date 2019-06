TERMOLI. Mattinata complicata per pedoni e ciclisti. Non bastasse l'investimento in via Martiri della Resistenza, ne è avvenuto un secondo, qualche ora dopo, in via Rio Vivo, all'altezza delle residence Pietra di Luna.

Il ciclista anziano è stato soccorso anche qui da passanti e residenti, in attesa dell'intervento del 118, giunto con la postazione di Larino e i volontari della Croce di San Gerardo, poiché quella di Termoli era impegnata in un'altra emergenza.

A rilevare il sinistro le forze dell'ordine. L'uomo rimasto a terra è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.