Frana dopo 5 mesi la strada Montecilfone-Mare inaugurata a gennaio

MONTECILFONE. Una strada attesa per anni, inaugurata da mesi, è già franata. Non è il colmo, è quanto avvenuto nelle ultime ore a Montecilfone, nel tratto di strada provinciale Montecilfone-Mare. Era sabato 19 gennaio e sotto le intemperie, istituzioni di vario rango, parroco, il sindaco uscente, Provincia, Regione e cittadini partecipavano al taglio del nastro. Sono trascorsi meno di 5 mesi.

Abbiamo interpellato il sindaco da poco eletto, Giorgio Manes. «Ho chiamato più volte la Provincia per questa situazione, appunto stamattina mi sono arrivate segnalaIo di macchine che hanno subito danni alle proprie autovetture, nei prossimi giorni se la situazione non sarà risolta mi rivolgerò alle autorità di competenza. Visto che il comune di Montecilfone con la Regione ha inaugurato la strada in pompa magna nel mese di gennaio 2019».



Le frane sono due, il manto ha ceduto al km 3, al bivio per Guglionesi, e al km 6, alla rotonda di Montecilfone, di cui uno ripristinato già da un mese.