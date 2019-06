Improvviso nubifragio, alberi cadono sulla strada

CAMPOBASSO. Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso sono state impegnate per il maltempo del pomeriggio di oggi. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sul Molise centrale. Di rilevanza l’intervento per degli alberi caduti sulla sede stradale ed in particolare sulla Statale 647 Bifernina in località Ingotte. Notevoli i disagi per la circolazione che è stata regolata dal personale della Polizia stradale.