Scontro tra due auto all'incrocio di via Polonia con via Mascilongo

TERMOLI. Scontro tra due auto all'incrocio di via Mascilongo con via Polonia poco prima delle 21 a Termoli. Urto particolarmente violento tra un aMercedes bianca e una Lancia Y. Per i due conducenti scatta il collare, il 65enne L. L. e il 25enne di Campobasso A. C. Chi guidava la Mercedes, che ha avuto più danni, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo con l'ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli, giunta assieme ai medici del 118 Molise soccorso. Sul posto per i rilievi e per disciplinare la circolazione due pantere, della Polizia di Stato e della Polizia stradale. Sopraggiunta anche una gazzella dei Carabinieri.