Scontro in via Firenze Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. «Basta coi parcheggi sul marciapiede in via Firenze, solo per un colpo di fortuna oggi non si è fatto male nessuno». E' lo sfogo di uno dei conducenti delle tre auto che sono rimaste coinvolte stamani in uno scontro proprio nella strada che attraversa contrada Porticone.

Una questione annosa, che vede periodicamente anche la presenza della Polizia locale, ma tra circolazione intensa, carenza di posti auto in relazione alle attività presenti e mal costume diffuso di chi pratica i parcheggi selvaggi, talvolta accadono anche spiacevoli fatti di cronaca.

Danneggiati un Suv, una Passat station wagon e una Fiat 600, che avrebbe innescato la carambola, con alla guida un maturando, che aveva anche fretta di raggiungere la scuola per sostenere gli esami di Stato (oggi c'è la seconda prova), proprio perché a causa della presenza di altre macchine sul marciapiede non ha visto arrivare quelle in transito.

Insomma, una questione aperta da tempo, che residenti e non solo chiedono di risolvere.