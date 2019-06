Estorsioni e rapine a due passi dal Molise, uno degli arrestati era in carcere a Larino

FOGGIA. Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, ricettazione ed estorsioni, sette persone arrestate tra Foggia e San Severo questa mattina in una operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale coordinanti dalla Procura della Repubblica del capoluogo dauno: si tratta di Alessandro Aprile, 35 anni, elemento di spicco della ‘Società foggiana’, già detenuto per altra causa, e dei suoi fratelli Giuseppe e Domenico, 31 e 38 anni; quindi di un altro elemento di spicco della mafia foggiana, Arnaldo Sardella, 33 anni, inquadrato nei gruppi criminali operanti a San Severo, Nazario Carovilla, 34 anni, e Alessio Piemontese, 35 anni, e Giuseppe Spiritoso, 62 anni: quest'ultimo era detenuto presso la casa circondariale di Larino.

Tra gli arrestati ci sarebbero anche due persone ritenute dagli inquirenti vicine al clan malavitoso Sinesi- Francavilla.



Ai sette vengono contestate una rapina ad una gioielleria, due tentativi di rapina e una estorsione, tutti reati consumati tra Foggia e Lucera. A quanto si è appreso, l'episodio estorsivo sarebbe stato scoperto nell'ambito delle indagini che hanno portato al blitz "Decima Azione", l'operazione antimafia di novembre scorso che portò all'arresto di 30 persone. (Fonte Ansa)