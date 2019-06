Furto con scasso all'alba da Euronics

TERMOLI. Alcuni ignoti sono riusciti ad entrare nel negozio di elettronica in via Corsica e ad arraffare la merce posizionata in prossimità dell'ingresso prima di darsi alla fuga.

È accaduto questa mattina intorno alle 5: aiutandosi probabilmente con una leva, i balordi sono riusciti a farsi largo nella saracinesca, prima di aprire la porta di ingresso, entrare nel locale ed arraffare la merce in prossimità della porta.

Non si conoscono ancora i danni né si ha contezza dei prodotti che sono stati trafugati.

Il locale dispone di un sistema di videosorveglianza che è ora al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute immediatamente.