In via IV novembre Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. L'abbiamo segnalato più volte, persino al personale dell'Arpa Molise, che c'entra poco o nulla a dire il vero. Un po' assurdo che il mancato decoro venga a colpire a lato una struttura che rappresenta la tutela ambientale, ma è notorio, l'inciviltà colpisce senza quartiere.

Un posto di transito per un numero considerevole di veicoli e passanti, residenti o turisti che siano, non può essere ridotto in questo modo.

E' divenuta l'anti-isola ecologica in via IV novembre, appena fuori dall'isola pedonale di Corso Umberto e da Piazza Garibaldi.

Cassonetti ce ne sono, vero, forse non sarebbe il sito più idoneo, ma tra il cubo dell'Arpa Molise che rileva l'inquinamento dell'aria e gli stessi contenitori viene abbandonato di tutto e di più. Non vi stiamo a raccontare con le parole l'olezzo che proviene da quwsta sorta di discarica aggiunta del centro, nemmeno degli insetti che si annidano nei paraggi, a caccia delle immancabili buste di umido.

Termoli non è questa, non può essere questa, non deve essere questa: sabato 22 giugno come sempre, peraltro. Chi provvede ora? A controlli, rimozioni e sanzioni? Non vorremmo dire ancora... Riecoli.