Omicidio Marchesani, il legale: «Vogliamo sapere cosa è successo quella tragica notte»

VASTO. In attesa che le indagini degli inquirenti facciano il loro corso e di sapere quando verrà effettuata l'autopsia sul corpo della 87enne Michelina Marchesani (LEGGI) il legale di una delle sorelle della vittima ha voluto chiarire la posizione della famiglia.

L'avvocato termolese, Diego Sabatino, ha affermato: "La famiglia è esterrefatta per quanto accaduto. Nessuno si aspettava potesse accadere una tragedia di questo tipo. Noi ora vogliamo solo che venga fatta chiarezza e che ci venga esposta la dinamica dei fatti. Michelina era ricoverata lì da circa 2 anni per via della rottura del femore a seguito di una caduta e che la costringeva a stare su una carrozzella. Non aveva altri problemi di salute, era una donna piena di vitalità, la notizia ha lasciato di sasso i famigliari. La vittima non ha figli o un marito, solo 4 sorelle, di cui 2 di queste vivono all'estero. Abbiamo piena fiducia nell'operato della Procura per fare luce su questo drammatico caso. Non capiamo però il perché siamo stati avvisati solo alle 11 di domenica, quando il fatto è successo nel corso della notte".

Intanto i responsabili della struttura fanno sapere che: "E' accaduto qualcosa di imprevedibile e per cui siamo profondamente rammaricati, siamo senza parole. L'utente era entrato da poco nella struttura e non dava segni di particolari patologie. Esprimiamo vicinanza e solidarietà alle famiglie coinvolte in questa tragedia".

L'uomo al momento ritenuto resposabile di questa tragedia è V.P. di 76 anni, ex finanziere, che attualmente si trova piantonato presso l'ospedale di Lanciano in attesa che l'Autorità Giudiziaria proceda nei suoi confronti.