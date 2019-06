Omicidio Marchesani, arrestato l'assassino 76enne

VASTO. Sono stati convalidati gli arresti per omicidio in flagranza di reato, a V.P. di anni 76, dal P.M. Michele Pecoraro. L'uomo è stato condotto dai militari dell'Arma, in una struttura psichiatrica di Lanciano.

Dal comando dei Carabinieri emergono alcuni dettagli della tragedia avvenuta alla residenza per anziani San Pio nella notte tra sabato e domenica.

Erano circa le due del mattino, quando il comando dei Carabinieri veniva allertato della tragedia che si era appena consumata nella residenza. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che l'uomo si sia introdotto nella camera della povera donna e l'abbia colpita ripetutamente con un manubrio che la donna usava per aiutarsi ad alzarsi dal letto.

L'assistente della struttura, non ha potuto che constatare la morte della donna e avvisare le autorità.

Le indagini sono tuttora in corso.