Si barrica in casa insieme alla sorella, Tso per una donna Copyright: Termolionline

Si barrica in casa insieme alla sorella, Tso per una donna Copyright: Termolionline

Si barrica in casa insieme alla sorella, Tso per una donna Copyright: Termolionline

Si barrica in casa insieme alla sorella, Tso per una donna Copyright: Termolionline

Si barrica in casa insieme alla sorella, Tso per una donna Copyright: Termolionline

Si barrica in casa insieme alla sorella, Tso per una donna Copyright: Termolionline

Si barrica in casa insieme alla sorella, Tso per una donna Copyright: Termolionline

Si barrica in casa insieme alla sorella, Tso per una donna Copyright: Termolionline

TERMOLI. Nella mattinata odierna c'è stato un provvedimento di Tso - trattamento sanitario obbligatorio - a carico di una donna che si è barricata nella sua abitazione in via De Gasperi insieme alla sorella. Si è reso necessario l'intervento della Polizia Municipale, del 118 con i volontari della Misericordia di Termoli e dei Vigili del Fuoco, per cercare di accedere all'interno dell'appartamento e comunque convincere le due donne ad aprire.