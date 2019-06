di A.S.

A fuoco terreno incolto vicino all' Ecocentro Copyright: Sansalvoweb

A fuoco terreno incolto vicino all' Ecocentro Copyright: Sansalvoweb

A fuoco terreno incolto vicino all' Ecocentro Copyright: Sansalvoweb

A fuoco terreno incolto vicino all' Ecocentro Copyright: Sansalvoweb

A fuoco terreno incolto vicino all' Ecocentro Copyright: Sansalvoweb

SAN SALVO. ORE 22. Il terreno andato in fiamme appartiene all'Arap. Le fiamme sembrano sotto controllo e i Vigili del fuoco stanno spegnendo i vari focolai per poi mettere in sicurezza l'area.

LA PRIMA NOTIZIA. A fuoco un terreno incolto in prossimità dell'Ecocentro di San Salvo. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione chiamati alle ore 21.00 da un giovane del posto e i Vigili del Fuoco.

Non si registrano danni a cose o persone. I Vigili del fuoco sono stati costretti a scavalcare la recinzione con una scala per poter accedere al terreno.





GUARDA I VIDEO: