Immobilizzato e rapinato in casa

TERMOLI. Allarme criminalità sul territorio e forse di provenienza diversa dalla solita. Indagano a ritmo serrato le forze dell’ordine su uno spiacevolissimo episodio avvenuto alcuni giorni fa alla periferia Sud di Termoli, nel cuore della cosiddetta zona autoportuale, dove trovano insediamento numerose aziende artigianali e commerciali.

Al mattino presto un commando di 4 persone si è presentato disarmato in casa di un uomo, che vive col padre allettato. Nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo, ecco che il malcapitato è stato immobilizzato dai malviventi, che hanno depredato l’appartamento di denaro e preziosi, portando via un bottino ingente. La vittima di questa rapina in casa, sconvolgente per dinamica, poi è riuscito a liberarsi e ha dato l’allarme, permettendo l’arrivo degli investigatori, che hanno compiuto gli opportuni rilievi. Una vicenda che non può passare inosservata e l’attenzione degli inquirenti sia sta dirigendo in alcune direzioni, nella speranza di risalire agli autori e assicurarli alla giustizia.

Un territorio, quello del basso Molise, sempre più alla mercé di criminali senza scrupoli che studiano i possibili bersagli su cui muoversi.