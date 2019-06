Tragedia nel cantiere, la salma del 56enne trasferita a Chieti

SAN SALVO. È stato trasportato a Chieti per l'autopsia il corpo di Gabriele Scarano, morto sul lavoro ieri pomeriggio a San Salvo, su un cantiere edile. L'uomo di 56 anni titolare della sua azienda di Triventio, era molto stimato a San Salvo, dove lavorava da diversi anni.

L'ok per la rimozione del corpo dal luogo dell'incidente è avvenuta a quattro ore di distanza dal magistrato, dopo i rilievi compiuti dai Carabinieri e dal medico del lavoro, il dottor Lattanzi.

Ora la famiglia dovrà attendere l'esito dell'autopsia per poter porgere l'ultimo saluto a Gabriele Scarano.

Il cordoglio della città è stato espresso attraverso le parole del sindaco Tiziana Magnacca che ha voluto rivolgere alla famiglia delle parole di vicinanza, "Ho il cuore colmo di dolore per la morte del lavoratore avvenuta questo pomeriggio a San Salvo, in un cantiere edile in pieno centro abitato. L’ennesima morte bianca che impone di riconsiderare ancora una volta le norme antinfortunistiche sui luoghi di lavoro. Mi stringo alla famiglia del 56enne morto in via Leonardo da Vinci e in particolare alla moglie e ai suoi tre figli”.