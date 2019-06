Palloncini bianchi per accompagnare Sofia in cielo: a Rieti i funerali della bimba morta sull'A14

RIETI. Un saluto lanciando in aria palloncini bianchi, unendosi in un lungo applauso e con commozione estrema. Ieri pomeriggio i funerali della piccola Sofia, la bimba di 10 anni che ha perso la vita sul colpo nel tragico incidente avvenuto lunedì scorso, alle 14.30 sulla A14. C’erano anche il papà Luciano e la compagna Iovanca (la madre di Sofia è deceduta 10 anni fa, poco dopo averla messa al mondo e che era sua mamma adottiva, avendola presa in custodia da quando aveva solo 7 mesi la piccola.

I funerali sono stati celebrati nella parrocchia di San Giovanni Battista (ringraziamo la collega reatina Paola Corradini). I due adulti erano stati ricoverati all’ospedale Casa sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Poggio Imperiale e Termoli. Una notizia positiva in un quadro tragico. La famigliola viaggiava in direzione Nord sull’A14, tra i caselli di Poggio Imperiale e Termoli, quando all’improvviso, per cause al vaglio degli inquirenti, il conducente, ha preso il controllo del veicolo, che finisce contro il guardrail, ribaltandosi più volte. Dinamica violenta, atroce, drammatica, che costa la vita alla bimba di 10 anni che si trovava sui sedili posteriori.

La Vectra al termine della tragica carambola era irriconoscibile. Sul posto intervennero Vigili del fuoco, 118 e Polizia autostradale di Vasto Sud.