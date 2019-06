Operazione Ares, torna a piede libero uno degli arrestati

CAMPOMARINO. Una delle sei persone arrestate nell’ambito dell’operazione Ares, quella contro la malavita foggiana, nel blitz del 6 giugno scorso, è tornata completamente libera. Si tratta di Diego Fratello, che era finito ai domiciliari.

Per il 38enne, che grazie alla condotta difensiva del suo legale di fiducia, Ruggiero Romanazzi, era già sottoposto solo con l’obbligo di firma per disposizione del Gip, è scattata a giudizio dei magistrati del Riesame di Campobasso l’annullamento dell’ordinanza cautelare. Per le notifiche a 8 soggetti, due immigrati si resero irreperibili, vennero mobilitati in Molise gli agenti della squadra Mobile di Campobasso e di Foggia, assieme ai colleghi del commissariato di via Cina.

Le 50 persone destinatarie delle misure, in ben sei regioni, furono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di droga, danneggiamento, reati in materia di armi, lesioni personali e tentato omicidio, aggravati dalle finalità mafiose.