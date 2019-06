Tragedia sulla statale 16, muore 28enne

PETACCIATO. Tragico pomeriggio sulla statale 16 Adriatica. Incidente mortale lungo la Statale 16 tra Petacciato Marina e Montenero di Bisaccia, a perdere la vita un 28enne residente a Termoli, C. S. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Punto, che si è scontrata con una Lancia Delta. Ferito l'altro conducente, soccorso dai sanitari del 118 intervenuti coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. La strada è bloccata per consentire i soccorsi. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia stradale che si occupa dei rilievi. Sono in corso gli accertamenti.