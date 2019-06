TERMOLI. Un’altra tragedia della strada si è abbattuta sulla costa adriatica, sul selciato della statale 16, troppe volte già asfalto macchiato di lutti e sangue. Stavolta, la vittima è 28enne, risiedeva a Termoli, in via Arno, Christian Smisek, era operaio Sevel e stava tornando dal lavoro. Uno schianto tremendo, poco prima delle 18, quello avvenuto sulla trafficatissima arteria che collega Molise e Abruzzo, 3 chilometri dopo il bivio di Petacciato scalo.

A scontrarsi, in modo violentissimo, la Fiat Punto di cui era alla guida e una Lancia Delta, condotta da un coetaneo di nazionalità albanese, residente a Campomarino. Non c’è stato scampo per il ragazzo, che stava procedendo in direzione Sud, dopo aver concluso il suo turno in fabbrica, nell’impatto accaduto al km 530,600.

Diverso il destino di chi conduceva la Delta, trasportato all’ospedale San Pio di Vasto, in condizioni non critiche. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno estratto dalle lamiere contorte della Punto il 28enne già cadavere, come confermato dai medici del 118 giunti coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Il personale del 115 dopo aver effettuato tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle vetture, è rimasto in attesa dell’autorizzazione del magistrato per la rimozione del deceduto. Rilievi affidati alla Polizia stradale di Campobasso, con la pattuglia dei Carabinieri del nucleo operativo di Termoli a disciplinare la circolazione, interrotta a lungo e deviata verso la Torre di Montebello. Diversi i chilometri di coda. La salma del 28enne termolese è stata rimossa col nulla osta del Pm della Procura frentana intorno alle 21. Inevitabile l’apertura del fascicolo per omicidio stradale e tutti i controlli di rito.

La salma di Christian è stata poi ricomposta all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove rimarrà a disposizione della Magistratura, in attesa dell’ispezione cadaverica esterna e dell’eventuale autopsia.