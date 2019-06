Isole Tremiti, piromane fermato dai Carabinieri

ISOLE TREMITI. «Piromane ancora in azione», lo scorso 17 giugno così titolava un post Facebook della Riserva Marina Isole Tremiti, ebbene, quasi due settimane dopo, con notti e notti di appostamenti, si è riusciti ad assicurare alla giustizia, grazie all’opera degli investigatori dei Carabinieri, ma anche col supporto di diverse altre persone, proprio il piromane che gettava scompiglio alle Diomedee.

«L'ultimo, piccolo incendio l'aveva appiccato a Cala Tramontana, ed era stato spento dopo pochi minuti. Nei due giorni precedenti, il piromane senza volto e senza nome si era dedicato a Punta Secca e alla Cappella dell'Eremita. Piccoli roghi, subito domati dalle squadre di volontari in azione da qualche giorno. Sull'isola di San Domino sono tornati anche i Vigili del fuoco, attesi da luglio con la loro presenza sul territorio durante il periodo estivo, mentre era stato già incrementato il numero dei Carabinieri in servizio alla locale stazione – riepilogava la Riserva Marina. C’era stata una novità: una persona sarebbe stata vista scappare dal luogo di uno degli incendi. Aveva uno zaino rosso e capelli rasati. Si era confuso nella macchia mediterranea e aveva fatto perdere le sue tracce. «Forse solo una coincidenza, ma comunque un indizio da non sottovalutare che ha subito fatto il tam-tam dell'isola insieme alla notizia degli ultimi fuochi appiccati», si narrava alle Tremiti.

«Questi "attentati" di minima natura ripropongono ancora una volta la fragilità dell'Area Protetta e del suo patrimonio floristico. Non c'è un adeguato servizio anti-incendio e non esistono telecamere di video-sorveglianza: investimento di poco conto considerate le modeste estensioni dell'isola. Occhi del "Grande Fratello" da ubicare lungo i percorsi naturalistici che attraversano San Domino. Forse è arrivato il momento giusto di pensarci», la chiosa della Riserva Marina, che celebrerà il suo trentennale il 14 luglio col cantautore Ron, uno dei migliori amici dell’indimenticabile Lucio Dalla.

Ebbene, dopo cotanto sforzo, il piromane è stato agguantato, si tratta di una persona nota a San Domino, con addirittura nel passato incarichi di vigilanza estiva, fermato dai militari dell’Arma.