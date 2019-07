Niente autopsia, martedì i funerali di Christian Smisek alla chiesa di San Pietro

TERMOLI. Non ci sarà autopsia sulla salma del 28enne Christian Smisek, l'operaio Sevel e musicista deceduto sul colpo sabato pomeriggio sulla statale 16 al km 530,600, nello scontro violentissimo tra la sua Fiat Punto, che viaggiava in direzione Termoli, e una Lancia Delta, che viaggiava in direzione opposta, condotta da un coetaneo di nazionalità albanese, residente a Campomarino.

Il Pm della Procura di Larino ha ritenuto adeguato ed esaustivo il referto del medico legale dopo l'ispezione cadaverica esterna, rilasciano il nulla osta alla sepoltura e restituendo il feretro alla famiglia. Domattina, martedì 2 luglio, i funerali alle 10.30, nella chiesa di San Pietro.