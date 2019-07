Centauro ferito sulla statale 87

TERMOLI. Incidente stradale sulla statale 87 nel pomeriggio di oggi. Il sinistro, rilevato dagli agenti della Polizia stradale, è avvenuto poco dopo le 15.30, all'altezza dell'ex Zuccherificio del Molise. E' rimasto ferito un centauro, trasportato d'urgenza in codice rosso dal 118 Molise al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Per fortuna, la Tac a cui è stato sottoposto è risultata negativa. Ora è ricoverato in osservazione.