In rianimazione dopo lo schianto in auto, condizioni irreversibili per una 18enne

CAMPOBASSO. Era rimasta incastrata tra le lamiere di un'auto dopo un terribile schianto contro un albero, alle 5.26 di domenica 23 giugno, sulla SP 87 nei pressi del bivio per lo scalo ferroviario di Matrice (via Scalo Ferroviario). Era con altri 4 amici. Purtroppo le sue condizioni sono divenute irreversibili. Parliamo di una 18enne di Bonefro, che frequenta il liceo classico Perrotta a Termoli. Era stata estratta dai Vigili del fuoco e affidata alle cure del 118, per poi essere ricoverata in rianimazione al Cardarelli. Ieri si è diffusa la notizia nella cerchia delle sue amicizie e a scuola, lasciando tutti sgomenti.