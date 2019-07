Non ce l'ha fatta la 18enne studentessa del Classico, è deceduta al Cardarelli

CAMPOBASSO. Non ce l'ha fatta la 18enne Domenica Marchetti, la 18enne rimasta ferita in modo grave all'alba di domenica 23 giugno sulla SP 87 nei pressi del bivio per lo scalo ferroviario di Matrice.

Era in compagnia di altri 4 amici, lei originaria di Bonefro, quando per cause poi accertate dalle forze dell'ordine, l'auto su cui viaggiavano si è schiantata in modo violentissimo contro un albero.

La ragazza rra rimasta incastrata tra le lamiere ed rra stata estratta dai Vigili del fuoco e affidata alle cure del 118, per poi essere ricoverata in rianimazione al Cardarelli.

Frequentava il liceo classico Perrotta a Termoli. Nella serata di ieri i medici del reparto di terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso, dopo aver certificato ore prima la morte cerebrale, hanno staccato le macchine che la tenevano in vita. La salma è stata ricomposta all'obitorio dell'ospedale regionale che ha sede nella zona di Tappino, attualmente a disposizione della Magistratura.