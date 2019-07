Operaio si schiaccia un dito alla Fca, Tarantino: «Vogliamo chiarezza su questo infortunio»

TERMOLI. Il segretario generale della Fiom-Cgil Molise, Giuseppe Tarantino, denuncia un infortunio alla Fca di Termoli. «La Fiom denuncia un altro infortunio avvenuto nello stabilimento Fca di Termoli sul turno di notte poco dopo la mezzanotte di domenica, nel turno notturno iniziato alle 22 del sabato.

L'infortunio è avvenuto nella Ute 102 sull'operazione 30 B e il lavoratore ha subito lo schiacciamento della falange del dito della mano destra. Il lavoratore ha subito una ferita con frattura con prognosi di 30 giorni. La dinamica è ancora non è chiara e per questo, Rsa e Rls Fiom hanno chiesto un incontro con la direzione del Termoli Plant per avere chiarimenti sulla dinamica. Purtroppo, nonostante le tante segnalazioni fatte dalla Fiom possiamo solo costatare i limiti in materia di sicurezza della Fca di Termoli e in alcuni casi anchedal sotto organico del turno di notte».