TERMOLI. Si è svolta nella mattinata presso il porto di Termoli un’esercitazione complessa denominata “Airseasubsarex”, organizzata dalla Direzione Marittima di Pescara e coordinata dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli, alla quale hanno preso parte alcuni mezzi aeronavali della Guardia Costiera, unitamente a Vigili del Fuoco, rimorchiatori ed altre unità navali antincendio e antinquinamento. All’esercitazione ha partecipato , inoltre, la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Molise - che ha attivato il Centro di Mobilitazione del Corpo Militare Cri meridionale di Bari, che ha proceduto ad allestire ed attivare il Posto Medico Avanzato. L’obiettivo dell’esercitazione è stato quello di individuare e superare possibili criticità che si dovessero presentare in caso di evento reale.

Noi siamo stati ospiti - e li ringraziamo per questo - dell'Unità Navale della Capitaneria di Porto di Pescara della Tender 292/S con il Luogotenente Luigi Di Nuorscia proprio nel bel mezzo dell'esercitazione che ha visto impegnato in modo altamente professionale tutti gli uomini coinvolti. Gli uomini e l'Ufficiale Di Nuorscia che hanno coordinato gli interventi ci hanno fatto vivere i vari momenti della simulazione e anche noi ospiti abbiamo dovuto sottostare a dei regolamenti previsti dalla legge.

Abbiamo toccato con mano la grande professionalità che gli uomini predisposti alla sicurezza civile e militare italiana mettono in campo: gli uomini della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e il Corpo militare venuto da Bari, i sanitari del 118 e i volontari della Misericordia hanno svolto una impegnativa esercitazione ovvero il soccorso ad un natante dopo una collisione che ha provocato un incendio a bordo, con tre feriti di cui uno in pericolo di vita e 5 uomini che si erano gettati in acqua per sfuggire all'incendio; una falla che ha provocato uno sversamento di idrocarburi in mare e che quindi ha visto l’impiego di mezzi preposti antinquinamento. Per spegnere definitivamente l'incendio è dovuto intervenire anche il rimorchiatore San Ciriaco che con le sue pompe antincendio ha domato le fiamme. L’operazione è terminata intorno alle 13.30 quando gli uomini della lancia della Capitaneria Tender 292/S ci hanno fatto sbarcare. Il nostro ringraziamento va anche agli uomini della capitaneria di porto di Termoli - in particolare all'ufficiale Lorenzo Palumbo - che ci hanno trasbordati al largo, a mezzo miglio dal porto, teatro delle operazione.