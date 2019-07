Malore in acqua, muore una bagnante 74enne di Montenero di Bisaccia

VASTO. E' morta per un malore a riva, mentre stava passeggiando in spiaggia, una donna di 74 anni, Rita Benedetto, residente a Vasto e originaria di Montenero di Bisaccia. La donna stava facendo una passeggiata sul lungomare quando si è accasciata in acqua nei pressi del pontile. È stata notata dai bagnini in servizio in quel tratto di mare che hanno tentato inutilmente di rianimarla. Sul posto è giunta anche un'ambulanza con un medico rianimatore; è stato richiesto l'intervento dall'eliambulanza, partita da Pescara. I carabinieri e il personale della Guardia Costiera hanno avuto difficoltà a risalire all'identità della signora che non aveva documenti con sé.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e la Guardia Costiera che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Per la donna, non c'è stato nulla da fare, l'elicottero del 118 è ripartito vuoto. La Guardia Costiera sta indagando per appurare l'identità della donna che sembra fosse sola. Purtroppo però il suo cuore ha smesso di battere nonostante l'impegno di tutti i presenti nel cercare di rianimarla. La notizia della sua morte si è sparsa velocemente in città, lasciando sgomento e dolore. Domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 16, saranno celebrati i funerali presso la chiesa di San Giovanni Bosco.