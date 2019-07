Scarcerato il piromane delle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Sarà processato il prossimo 3 ottobre, il 34enne M. A., già Vigile urbano estivo alle Diomedee, arrestato nella serata di domenica a San Domino, per incendio doloso aggravato dai Carabinieri della locale stazione. Ieri si è conclusa l’udienza dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Foggia che ha convalidato il fermo di Polizia giudiziaria che ha visto trascorrere la notte tra lunedì e martedì nella camera di sicurezza della caserma di San Severo, prima che venisse scarcerato su istanza dei legali molisani Joe Mileti e Gianni Spina, a cui il 34enne si è affidato. Ora se la vedrà in dibattimento, coi legali a scegliere il rito più opportuno. La Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.

I carabinieri di Foggia l’hanno fermato nel tardo pomeriggio di domenica con l'accusa di incendio boschivo perché è stato ritenuto responsabile dei roghi dolosi appiccati nella notte tra il 12 ed il 13 giugno scorsi sull'Arcipelago delle Isole Tremiti.

L'uomo, da prime indiscrezioni, sarebbe stato sorpreso a Cala Tramontana, sull'isola di San Domino, mentre stava alimentando un nuovo incendio, esteso su circa 30 metri quadrati di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. Il rogo è stato prontamente spento dai volontari della protezione civile. L'uomo è stato sorpreso con un accendino in mano poi sequestrato dai carabinieri. Pare che i militari stessero già da giorni monitorando i suoi spostamenti.

Nella notte tra il 12 ed il 13 giugno scorsi andarono in fumo circa tremila metri quadrati di macchia mediterranea. Il sindaco delle Tremiti Antonio Fentini, nella circostanza, denunciò l'assenza sull'isola di moduli anti incendio. Ieri è stato processato per direttissima.