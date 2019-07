Atti di vandalismo contro il Grest parrocchiale

GUGLIONESI. Vandali, bulli altro che baby gang.

A Guglionesi, tanti parlano di baby gang, ma chi ha agito nella notte tra martedì e ieri altri non sono che vandali, persone fuori di testa che, avrebbero potuto fare accadere il peggio.

Ecco cosa è stato scritto, da chi ieri ha scoperto il fattaccio.

“Questa notte ancora atti di vandalismo. Questa volta contro i ragazzi che in questi giorni stanno frequentando l'oratorio parrocchiale. È stato appiccato il fuoco che ha distrutto i teli del palco allestito sul viale a lato della chiesa inoltre con spray sono state scritte imprecazioni (bestemmie). Per conoscenza sulla porta della biblioteca c'è una telecamera speriamo di poter vedere in faccia questi fenomeni che soffrendo di invidia di notte si vestono da leoni”.

Omertà, chi sa non parla ma a quanto pare, grazie alle telecamere della biblioteca, si potranno scoprire i colpevoli.