Rischiano l'annegamento, 5 ragazzi salvati dai bagnini e dalla Guardia costiera

TERMOLI. Poteva finire in tragedia una tranquilla mattinata in spiaggia. Un ragazzo di Portocannone, di 15 anni, tuffatosi in mare all'altezza del Lido delle Sirene, ha rischiato di annegare trovandosi in difficoltà tra i flutti del mare mosso che avevano creato una buca sul fondale. Per fortuna la brutta disavventura si è risolta senza gravi conseguenze: il ragazzo è stato tratto in salvo da tre persone: una ex bagnina con un moscone, un bagnino con la canoa e un terzo uomo, anche lui ex bagnino di 48 anni. L'operazione di recupero non è stata semplice, ha richiesto un gran dispiego di forze poiché il giovane non riusciva a risalire a galla e sbatteva ripetutamente contro il pattino.

Al mare con lui altri cinque amici, tutti minorenni, alcuni dei quali riportati a riva con la canoa e altri a nuoto. Per un momento due di loro mancavano all'appello, e si è reso necessario l'intervento della motovedetta della Guardia costiera, ma i 'mancanti' erano in spiaggia. Il malcapitato però aveva inspirato acqua e gli è stato somministrato ossigeno per farlo tornare a star bene.

Subito allertati gli uomini del 118. Le condizioni di salute del ragazzo sono state subito monitorate dai sanitari del 118 e dai volontari della Misericordia, che lo hanno trovato spaventato ma molto lucido. È stato comunque trasportato in pronto soccorso per gli accertamenti del caso, avendo acqua nei polmoni.