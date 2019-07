Dramma a Larino, 91enne si toglie la vita

LARINO. Si è consumato un dramma a Larino nelle prime ore della mattina. Una donna facendo visita al papà, nell’agro della località frentana, l’ha trovato privo di vita. L’anziano genitore, 91enne, se l’era tolta con un gesto estremo.

Viveva con la moglie e i figli gli facevano visita molto spesso. Quattro anni fa aveva perso uno di loro per un infortunio sul lavoro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della compagnia di Larino. I medici non hanno potuto che constatare l’avvenuto decesso e dopo gli accertamenti medico legali, la salma del 91enne è stata restituita in mattinata già ai familiari, col nulla osta della Procura di Larino per la sepoltura, che avrà luogo dopo i funerali.