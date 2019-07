Rubano un'ambulanza dal piazzale dell'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Parcheggiano per la notte l’ambulanza sul piazzale dell’ospedale San Timoteo, per riutilizzarla al mattino, ma al rientro non la trovano più. Era stata rubata. A subire questo furto dal valore di decine di migliaia di euro è stata l’associazione fortorina della Croce di Padre Pio di Colletorto.

Un colpo duro, visto quanto costano e quanto sono utili socialmente questi mezzi, come denunciato anche agli agenti del commissariato di Polizia di Termoli, intervenuti con la pantera della squadra volante nel presidio ospedaliero di Colle Macchiuzzo.

Un momento di per sé già critico sotto ogni aspetto per la sanità, a cui non mancavano di certo simili episodi. L’auspicio è che le forze dell’ordine riescano a ritrovare il veicolo e a restituirlo ancora integro all’associazione.