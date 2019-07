Compra per 50 euro una mountain bike rubata e finisce nei guai

TERMOLI. Personale del Commissariato di Termoli ha denunciato in stato di libertà un giovane di 19 anni che si è reso responsabile del reato di ricettazione. In particolare è stata rinvenuta una mountain bike asporta da ignoti giorni addietro e denunciata quale oggetto di furto. Grazie all’intervento della volante del Commissariato, la bicicletta è stata rinvenuta in possesso del giovane che ha riferito di averla acquistata da un proprio conoscente per l’importo di 50 euro. La bici è stata restituita al legittimo proprietario.