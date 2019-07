Due 20enni in scooter si scontrano con un branco di cinghiali

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Ancora un incidente causato da cinghiali, stavolta un vero e proprio branco. E' avvenuto intorno alle 4 di oggi, tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni. Due ventenni, in sella a uno scooter si sono trovati improvvisamente davanti un branco di cinghiali. Sono caduti, e hanno riportato ferite ed escoriazioni. Quando sono caduti, il ragazzo ha subito raccolto la ragazza da terra che non si poteva muovere e l'ha rimessa sullo scooter, per paura che i cinghiali li potessero attaccare. Stamattina la ragazza è andata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. L'impatto violento è accaduto contro uno degli ungulati, come fosse un muro. Esperienza terrificante per i ragazzi, per fortuna le conseguenze non sono stati così gravi, potevano ferirsi in modo più serio vista la dinamica.