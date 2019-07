Emerge dal lago di Bomba auto rubata in Molise

ABRUZZO. Un fuoristrada rubato una ventina di giorni fa a Montaquila (Isernia) è stato ritrovato oggi immerso nel lago di Bomba, nel territorio del Comune di Pietraferrazzana.

I Carabinieri della compagnia di Atessa indagano per accertare se l'auto, una Nissan Terrano 2, sia stata utilizzata per commettere furti o rapine. A scoprire la capote del mezzo che fuoriusciva dal livello del lago, le cui acque si erano abbassate in questi giorni, sono stati dei pescatori.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco di Casoli e del gruppo sommozzatori di Roseto degli Abruzzi. Con l'ausilio di un trattore privato il fuoristrada è stato tirato a riva.

Dai primi riscontri è stato accertato che per disfarsi del mezzo i ladri l'hanno posizionato in retromarcia con il motore acceso e con un bastone premuto sull'acceleratore, finché non è entrato in acqua e si è totalmente inabissato. (FONTE ANSA).