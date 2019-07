Non si ferma all'Alt e scappa, c'era refurtiva nell'auto abbandonata

BONEFRO. Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Bonefro, impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati cosiddetti “predatori”, hanno intimato “l’Alt” ad una autovettura Volkswagen Passat, in transito nel centro abitato con una persona a bordo, la quale invece di fermarsi ha accelerato la marcia e, dopo aver percorso circa 4 km, ha abbandonato l’auto e si è allontanata nelle campagne circostanti, facendo perdere le tracce.

L’autovettura, con targa bulgara, è stata sottoposta a sequestro, unitamente a 19 accumulatori di corrente e vari arnesi da scasso, rinvenuti all’interno dell’autovettura.

Sono in corso accertamenti sia per stabilire la provenienza degli accumulatori, che potrebbero essere stati rubati da qualche apparecchiatura posta all’interno di siti non presidiati, e sia per identificare il conducente e il proprietario dell’autovettura.

Nel frattempo gli atti assunti sono stati trasmessi alla procura della Repubblica di Larino per gli adempimenti consequenziali.