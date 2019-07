Navetta bus si scontra con una macchina, minore portato dal 118 al San Timoteo

TERMOLI. Incidente stradale tra la navetta gratuita Gtm che collega il lungomare Nord e una autovettura su via Martiri della Resistenza, all'altezza dell'incrocio con via Messico. Lievi le conseguenze ai veicoli, ma è stato comunque necessario l'intervento del 118, giunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, poiché un minore che era sull'autobus, a causa della frenata brusca del mezzo, è caduto. E' stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Termoli.