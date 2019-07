Litigio in famiglia a Colle Macchiuzzo, accorrono Polizia e 118

TERMOLI. Due volanti della Polizia, inviate dal commissariato di Termoli, in via Cina, in via degli Aceri, ieri sera. Litigio in famiglia quello segnalato al 113 nella zona di Colle Macchiuzzo. Sul posto sono dovuti intervenire anche il 118 Molise soccorso coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza dalla postazione di Montenero di Bisaccia. Ad avere la peggio un 44enne, che ha subito alcune lesioni.

L'uomo è stato poi trasferito al vicino Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli per le cure del caso. Sulla dinamica e le cause della lite indagano gli agenti del commissariato di Polizia adriatico.