Un 18enne viene punto dall'anemone di mare e finisce all'ospedale

TERMOLI. Paura per un 18enne di Portocannone nella mattinata di domenica. Il ragazzo, mentre era in acqua e stava facendo il bagno a Rio Vivo, è stato punto da un anemone di mare. Si è rivolto immediatamente al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove è stato ricoverato per il forte dolore orticaroide. E’ stato dimesso lunedì mattina, dopo essere stato in osservazione e aver avuto le terapie del caso.